Der größte österreichische Versorger Verbund (AT0000746409) produziert nahezu 100 Prozent klimafreundliche und erneuerbare Energie. Wasserkraft bildet den Kern des Energieportfolios; hier gehört Verbund zu den größten Playern in Europa mit hoher Expertise in Planung, Bau und Betrieb von Lauf- und Speicherkraftwerken. Im August 2022 markiert die Aktie mit 114,90 Euro ein 10-Jahres-Hoch; auf Basis aktueller Kurse um 70 Euro ist die Aktie mit einem geschätzten 2023er KGV von knapp 10 wieder deutlich günstiger bewertet. Die Aktie wird derzeit belastet durch die Möglichkeit einer Steuer auf sog. Windfall Profits – unerwartete hohe Gewinne von Versorgern, die in den beiden letzten Jahren zu Lasten der Endkunden erwirtschaftet wurden. Noch ist unklar, ob und in welcher Höhe Österreich und Deutschland diese Steuer erheben und ob sie rückwirkend geltend gemacht werden kann.

Bonus-Strategie mit 21,4 Prozent Puffer (März 2024)