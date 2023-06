FS-ISAC GIBT VORSTAND FÜR EUROPA BEKANNT

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Vorstand zur Förderung des

Informationsaustauschs über die europäische und globale

Cyber-Bedrohungslandschaft



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3894707-1&h=2672055129&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3894707-1%26h%3D1037380631%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fwww.fsisac.com%252F%253Futm_campaign%253DEuropeanBoard%2526utm_sou

rce%253DAnnouncement%2526utm_medium%253DPressRelease%26a%3DFS-ISAC&a=FS-ISAC ,

die mitgliedergeführte, gemeinnützige Organisation, welche die Cybersicherheit

und Widerstandsfähigkeit des globalen Finanzsystems fördert, gab heute die

Bildung ihres Europa-Vorstands bekannt. Damit wird das Engagement des FS-ISAC

für den Schutz des globalen Finanzsektors vor den sich rasch entwickelnden

Cyber-Bedrohungen durch einen verstärkten regionalen Informationsaustausch

bekräftigt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Europa-Vorstand wird die Aktivitäten in Europa überwachen und sich mit demweltweiten Vorstand abstimmen, um geografisch bedingte Wissenslückenauszugleichen. Daniel Barriuso, Group Chief Transformation Officer, GrupoSantander , wird als Vorstandsvorsitzender fungieren."Ich hatte das Privileg, mit dem FS-ISAC zusammenzuarbeiten, um die kollektiveVerteidigung des Finanzdienstleistungssektors durch mehrere Bedrohungszyklenhindurch zu stärken", sagte Barriuso. "Als erster Vorsitzender des europäischenVerwaltungsrats freue ich mich darauf, die Gemeinschaft für denInformationsaustausch in Echtzeit zu stärken, was für die Widerstandsfähigkeitunseres Sektors in der heutigen Cyber-Bedrohungslandschaft so wichtig ist".Der europäische Vorstand wird nicht nur dazu beitragen, die Arbeit des FS-ISACin den Bereichen Aufklärung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit auf demKontinent zu vertiefen, sondern auch öffentlich-private Partnerschaften aufbauenund die Beziehungen zu anderen kritischen Infrastruktursektoren, einschließlichEnergie und Telekommunikation, sowie zu wichtigen Drittanbietern vonDienstleistungen fördern. Da der Finanzsektor den europäischen DigitalOperational Resilience Act (DORA) umsetzt, wird das Management vonSchlüsselrisiken wie denen der Lieferkette des Sektors zunehmend zu einemkollaborativen Unterfangen."Die sich ständig verändernde Cyber-Bedrohungs- und Regulierungslandschaft inEuropa erfordert eine lokalisierte Gruppe von Experten, welche die ähnlichenMärkte und Kulturen verstehen, in denen wir tätig sind" sagte Beate Zwijnenberg,Global CISO, ING , der als Direktor sowohl im europäischen als auch im