Colt DCS veröffentlicht neuen ESG-Strategiebericht

LONDON, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ - Colt Data Centre Services (DCS)

(https://www.coltdatacentres.net/) , ein globaler Anbieter von Hyperscale- und

Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, hat heute seinen neuesten

Sustainability Highlights Bericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31.

Dezember 2022 veröffentlicht. Der Bericht, der als Highlight-Bericht von Colt

DCS veröffentlicht wurde, konzentriert sich auf die drei strategischen Bereiche

Dekarbonisierung des Unternehmens, Vernetzung von Menschen und Sicherung der

Unternehmensabläufe. Colt DCS hat eine bemerkenswerte Reduzierung der Scope-1-

und Scope-2-Emissionen (marktbasiert) um 52 % und eine Reduzierung der

Scope-3-Emissionen um 28 % erreicht (im Vergleich zu 2019). Diese beträchtlichen

Einsparungen unterstreichen den Umfang der nachhaltigen Praktiken des

Unternehmens als branchenführender Anbieter von Rechenzentren.





Zu den weiteren Highlights des Sustainability-Berichts gehören:- Eine Reduzierung der Emissionen um 30 % in allen Bereichen im Vergleich zu2019- Erzielung eines beeindruckenden globalen Net Promoter Score (NPS) von 72- Beschaffung von 100 % erneuerbarer Energie an allen europäischenRechenzentrumsstandortenColt DCS arbeitet unermüdlich daran, seine ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zuerreichen. Dies ist Teil seines kontinuierlichen Engagements für die Minimierungder Umweltauswirkungen, die Förderung der sozialen Verantwortung und dieFörderung positiver Veränderungen in der globalen Rechenzentrumsbranche.Nachhaltigkeit ist im Unternehmen tief verwurzelt, und alle Stakeholder arbeitenunermüdlich an den gemeinsamen ESG-Zielen des Unternehmens. Colt DCSverpflichtet sich weiterhin zur kontinuierlichen Verbesserung und ist bestrebt,seine ESG-Strategie in den kommenden Jahren voranzutreiben undweiterzuentwickeln.Der 2022 Sustainability Highlights Bericht(https://www.coltdatacentres.net/en-GB/sustainability/sustainability-matters)zeigt die bedeutenden Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt,Soziales und Unternehmensführung (ESG) für das Jahr 2022. Er unterstreicht dasEngagement von Colt DCS, bis 2045 Net Zero zu erreichen. Dank derEcoVadis-Partnerschaft und einer Top 1% Nachhaltigkeitsbewertung setzt Colt DCSmit seinen ESG-Praktiken weiterhin Maßstäbe in der Rechenzentrumsbranche. Der2022 Sustainability Highlights Bericht wurde in Zusammenarbeit mit der ColtGroup erstellt, zu der Colt Data Centre Services und Colt Technology Services