Diese drei typischen Fehler sollten Unternehmen beim Healthcare-Marketing vermeiden

Frankfurt am Main (ots) - Traditionell sind persönliche und regelmäßige Kontakte

zwischen Pharmareferenten und Fachkräften des Gesundheitswesens sehr wichtig,

doch in den letzten zwei Jahren wurden diese stark eingeschränkt und sind nun

nur schwer wieder zu reaktivieren. Zudem halten mehr und mehr Kanäle Einzug in

den Marketing-Mix und Marketingaktivitäten über Online- und Offline-Kanäle zur

Unterstützung des Face-to-face Kontakts sind daher sinnvoll und zugleich eine

wertvolle Chance auch für Unternehmen im Healthcare-Bereich, die nicht vertan

werden sollte. Wichtig ist dabei, das medizinische Personal mit relevanten und

personalisierten Customer Experiences in der Arbeit effektiv zu unterstützen.

Alfred Weidmann, Senior Account Executive beim Customer-Intelligence-Unternehmen

Acxiom (https://www.acxiom.de/) , stellt die drei häufigsten Fehler im

Healthcare Marketing vor und zeigt, wie Pharmaunternehmen diese vermeiden

können.



1. Mangelhafte Pflege der Datenbank bzw. veraltete Daten