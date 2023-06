Staatliches Kapital unterstützt das New World Group-Portfolio-Unternehmen Valesco bei der Übernahme des Accor-Hauptsitzes in Paris im Wert von 460 Millionen Euro

Die New World Group mit Hauptsitz in London ist ein globaler, diversifizierter Investor-Betreiber an der Schnittstelle von Finanzen und Technologie. Das Unternehmen bietet führenden globalen Investoren Zugang zu differenzierten Wertversprechen, die sich auf Störungen, Digitalisierung und reale Auswirkungen auf Märkte und Sektoren konzentrieren. Weitere Informationen über New World Group finden Sie auf www.nwgp.com.

Der ikonische Turm in Paris dient als globaler Hauptsitz von Accor SA („Accor"), dem größten Hotelkonzern in Europa und dem sechstgrößten weltweit. Diese Akquisition stellt den größten Bürodeal des Jahres in Kontinentaleuropa und den größten Bürodeal in Frankreich seit 2021 dar.

LONDON, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- New World Groups („NWG") Portfolio-Unternehmen, die Valesco Group („Valesco") mit Hauptsitz in London, ist der am schnellsten wachsende europäische Immobilienvermögensverwalter. Valesco hat im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion die 460 Millionen Euro teure Übernahme des Sequana Tower abgeschlossen.

