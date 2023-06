DAX nimmt wieder Fahrt auf – Window Dressing zum Halbjahresende

Bis Ende 2030 laufen in Deutschland Immobilienkredite im Wert von 800 Milliarden Euro aus. Hier entsteht ein massiver Kreditstress, da die Zinsdifferenz immens ist. Die Kredite wurden zuvor zu Raten zwischen einem und zwei Prozent finanziert und müssen zu einem großen Teil verlängert werden. Mit den jetzigen Zinsen wäre die Belastung der Schuldner direkt mal doppelt so hoch. Die Zinserhöhungen waren zwar essenziell, um die Inflation in den Griff zu bekommen, andererseits kann sich die Wirtschaft diesen Luxus nicht ewig leisten. Sollte der Kreditstress zu groß werden, steigt auch der Druck auf die Zentralbank, die Zinsen wieder zu senken.

Sollte der DAX allerdings darunter fallen, wird es aus charttechnischer Sicht interessant. Denn dann wäre der Weg Richtung 200-Tage-Linie frei, der den Markt noch einmal knapp eintausend Punkte kosten könnte. Auch fundamental sprechen die Stimmen aus der Wirtschaft für einen eher schwierigen Sommer. Mit dem gestern veröffentlichten Ifo-Geschäftsklimaindex wurde klar, dass die Führungsetagen der deutschen Unternehmen einen mauen Konjunkturverlauf in der zweiten Jahreshälfte erwarten.

Die leicht positive Tendenz am Aktienmarkt könnte auch mit dem Quartals- und auch Halbjahresende zu tun haben, in der sich vor allem institutionelle Investoren darum bemühen, ihr Portfolio zum Stichtag hinzu optimieren. Und das heißt nach einem der besten ersten Halbjahre der Börsengeschichte eher kaufen statt verkaufen. Das hält auch den DAX über der wichtigen Unterstützungszone um 15.700 Punkte, von der er sich heute zunächst komfortabel nach oben absetzen kann.

Die Situation in Russland hat sich zwar zunächst beruhigt, aber die Tatsache, dass es überhaupt so weit kommen konnte, hat bei den Anlegern für einige Bedenken hinsichtlich der künftigen langfristigen politischen Stabilität in Russland gesorgt. Da kurzfristig aber alles beim Alten bleibt, wurde das Thema an der Börse erst einmal abgehakt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer