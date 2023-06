UBS stuft Glencore auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Glencore von 560 auf 520 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die meisten Rohstoffe sollten schon einen Teil der Korrekturphase nach dem Post-Covid-Boom hinter sich haben, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis verbessere sich zwar, doch die Talsohle sei wohl noch nicht erreicht. Major senkte unter anderem seine Preisprognosen für Kraftwerkskohle und Aluminium, was Glencore treffe. Die Aktie bleibe aber ein Kauf wegen ihrer Restrukturierungs-Story./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 17:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 5,098EUR gehandelt.