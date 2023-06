SC Awards Europe 2023 TXOne Networks è "Newcomer of the year" / Le organizzazioni industriali possono proteggere le infrastrutture critiche grazie al pluripremiato approccio OT Zero Trust di TXOne Networks (FOTO)

London/Eindhoven (ots) - TXOne Networks (https://www.txone.com/) , leader nella

industrial cybersecurity, annuncia con orgoglio di essere stata insignita dei

prestigiosi SC Awards Europe 2023, promossi da SC Media (https://www.scawardseur

ope.com/?utm_medium=EMAIL&utm_campaign=promotion&utm_source=20211126&utm_content

=UA-1290429-41) . L'innovativa strategia OT Zero Trust di TXOne Networks è stata

premiata nella categoria "Newcomer of the year". Oggi sempre più persone sono

consapevoli dell'importanza della sicurezza informatica in ambito OT e la

prossima sfida per le aziende sarà adottare sistemi di security senza

compromettere l'operatività quotidiana. TXOne accompagna e supporta le

organizzazioni in questo percorso. Gli SC Awards Europe riconoscono e premiano

quei prodotti e servizi in grado di mitigare minacce imminenti e attacchi alla

sicurezza informatica, e che si distinguono dalle soluzioni standard superando

le aspettative dei clienti.



"La quantità e la qualità degli attacchi cyber alle infrastrutture critiche

continua ad aumentare e gli strumenti di difesa devono tenere il passo. TXOne

Networks ha dimostrato ancora una volta di poter offrire soluzioni complete e

native per gli ambienti OT, in grado di contrastare in maniera efficace le

minacce. Siamo lieti di essere stati premiati come Newcomer of the Year, ma

ancora più felici di aver vinto per il secondo anno consecutivo, affermandoci

ulteriormente come uno dei migliori vendor nella cybersecurity per ambienti

OT.", ha affermato Dr. Terence Liu, CEO of TXOne Networks. "Grazie al nostro

approccio OT Zero Trust, progettato specificamente per il manufacturing,

proteggiamo il business e l'operatività anche in caso di potenziali incidenti

cyber".