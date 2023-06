FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag anfängliche Kursgewinne ausgeweitet. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0946 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro nur knapp über 1,09 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0918 Dollar festgesetzt.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde signalisierte im Kampf gegen die hohe Inflation erneut eine weitere Zinserhöhung. "Unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Sofern sich die Aussichten nicht wesentlich ändern, werden wir die Leitzinsen im Juli erneut anheben", sagte sie bei einer Konferenz der Notenbank im portugiesischen Sintra. Es sei "unwahrscheinlich, dass eine Zentralbank in naher Zukunft mit absoluter Überzeugung erklären kann, dass die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben".