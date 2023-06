Berlin (ots) - Die Arbeitswelt befindet sich im ständigen Wandel und Unternehmen

stehen vor der Herausforderung, sich an neue Bedürfnisse und Erwartungen der

jungen Generationen anzupassen. Insbesondere die gerade in die Arbeitswelt

eintretende Generation Z erfordert eine Neuorientierung in den Bereichen

Ausbildung und Personalentwicklung.



"Die Generation Z bringt neue Vorstellungen von Arbeit und Karriere mit. Um sie

für sich zu gewinnen, müssen Unternehmen ihre Ausbildungskonzepte überdenken und

anpassen. Das bedeutet nicht nur die Integration moderner Technologien in den

Ausbildungsprozess, sondern auch ein stärkerer Fokus auf individuelle Förderung

und eine ausgewogene Work-Life-Balance", erklärt Johannes Kirsch. Als

Recruiting- und Event-Experte bringt Kirsch jährlich tausende Unternehmen mit

jungen Talenten zusammen. Im folgenden Text erklärt er, wie Arbeitgeber die

Generation Z endlich wieder von Ausbildungsberufen begeistern können.





Ein grundlegendes Bewusstsein für die Gen Z entwickelnWenn Unternehmen die Ausbildung wieder attraktiver machen wollen, müssen siezunächst ein echtes Bewusstsein für die Generation Z entwickeln. Es gilt also,ihre Besonderheiten, Wünsche und Bedürfnisse zu kennen. Die gesellschaftlichenVeränderungen innerhalb der letzten 20 Jahre spielen hierbei eine wichtigeRolle. Letztlich ist ein Großteil der jungen Menschen bis zur Corona-Pandemievergleichsweise sorglos aufgewachsen. Die vorhergehende Krise in 2008 nahmen siealtersbedingt nicht bewusst wahr.Dementsprechend fühlen sich viele junge Menschen so, als stünden ihnen sämtlicheOptionen offen. Der Fachkräftemangel verstärkt diese Einschätzung. Schließlichwird massiv um die Gen Z geworben, was Unternehmen bei ihrerZielgruppenansprache beachten müssen. Das zu erkennen und entsprechendeAnpassungen vorzunehmen, zählt für Unternehmen zu den größten Herausforderungen.Eine marktübergreifende Perspektive einnehmenDie Unterschiede zwischen den Generationen wirken sich nicht nur im Recruitingaus. Unternehmen müssen erkennen, dass Menschen unabhängig ihres Alters oder derHerkunft verschieden denken und handeln. Lebensläufe variieren - jeder einzelneMitarbeiter wird von individuellen Erfahrungen geprägt. Daher können Arbeitgeberihre bisherigen Maßnahmen nicht länger wahllos adaptieren. Sie müssen ihreProzesse anpassen, um die Generation Z für Ausbildungsberufe zu begeistern. Dasbedeutet auch, die Perspektive zu wechseln:Jugendliche und junge Erwachsene stellen eine stark umworbene Zielgruppe auf demArbeitsmarkt dar. Teilweise verdienen Auszubildende bereits über 1.000 Euromonatlich oder werden mit Benefits wie einem Führerschein gelockt. Es gilt fürFirmen also, den Markt ganzheitlich zu betrachten. Eine Positionierung alsattraktiver Arbeitgeber ist unabdingbar. Zudem dürfen Unternehmen nichtvergessen, ihre Benefits klar zu kommunizieren.Sich auch offline nahbar machenAuthentizität und Nahbarkeit begeistern junge Menschen. Das zeigt der Erfolg vonSocial Media eindrucksvoll. Gleichzeitig distanzieren sich Menschen aufgrund derDigitalisierung zusehends voneinander. Unternehmen sollten daher auch einenSchritt in die entgegengesetzte Richtung wagen: Der Ausbildungsbetrieb musserlebt werden können, aber nicht nur virtuell. Denn wer offline präsent ist,schafft Vertrauen und Nahbarkeit und gibt Interessenten die Möglichkeit, denBetrieb mit den dahinter stehenden Personen wirklich kennenzulernen. DieseOffline-Präsenz kann ein Unternehmen dann wieder für sich nutzen, indem es sieauf Social Media teilt. So entsteht ein fruchtbarer Kreislauf aus Online- undOffline-Arbeit, der auf ganzer Linie überzeugt.