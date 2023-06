Die chemische Industrie ist der Motor, der die Wirtschaft antreibt/ Nordmann feiert 111-jähriges Firmenjubiläum / Neue Geschäftsführung / Weiteres Wachstum geplant (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Nordmann, ein international führendes Unternehmen in derChemiedistribution feiert in diesem Jahr sein 111-jähriges Jubiläum. 1912beschlossen die Hamburger Kaufleute Eduard Nordmann und Fritz Rassmann, in denHandel mit Kautschuk einzusteigen. Heute ist Nordmann ein international tätigerChemiedistributor, der Rohstoffe und Lösungen für nahezu alle Industrien bietet.Das Unternehmen hat eine eigene Produktion in Singapur, Labore für Kosmetik undLebensmittelanwendungen und wird von CEO Dr. Gerd Bergmann und CFO Ulrich Cramergeleitet.Ulrich Cramer hat am 1. April die neue Position bei Nordmann angetreten. Zuletztwar er als CFO in einer mittelständischen, internationalen Unternehmensgruppe inNordrhein-Westfalen im Einsatz. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung hatNordmann die Voraussetzung geschaffen, den expansiven und ambitioniertenWachstumskurs für die nächsten Jahre zu gestalten. Die weltweit 520Mitarbeitenden in 24 Ländern erwirtschafteten zuletzt 620 Millionen Euro (2022).Damit hat das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten 10 Jahren mehr alsverdoppelt. Nordmann möchte weiterwachsen, durch regionale Expansion in neueMärkte, den Ausbau seines Produktportfolios mit bestehenden und neuenLieferanten, und durch Mergers & Acquisitions. Erst im April gründete Nordmannsein Tochterunternehmen in den Niederlanden - Nordmann BeNeLux B.V. - für denAusbau der Märkte in der Region.In der Branche, die in Deutschland von mittelständischen Unternehmen geprägtist, gehört Nordmann damit zu den obersten 10 Prozent in Bezug aufUnternehmensgröße, Umsatz und Wachstum. Deutschland ist mit einem Warenwert von229 Milliarden Euro Exportweltmeister im Bereich Chemie und Pharmazie und dieNummer drei in der Produktion, hinter China und den USA. (2022, Quelle VCI)Bereits in vierter Generation verbindet Nordmann die Philosophie einesFamilienunternehmens mit dem Erfolg einer internationalen Gruppe. "Das Wissenunserer Mitarbeitenden über Lieferketten für chemische Rohstoffe, wie siegewonnen, verarbeitet, gelagert und verbraucht werden, ist unser Kapital",erklärt Dr. Gerd Bergmann. "Die chemische Industrie ist der Motor, der dieWeltwirtschaft antreibt. In ihr stecken Lösungen für die großenHerausforderungen unserer Zeit - von Ernährung und Gesundheit bis hin zuEnergieversorgung und Klimawandel."Ulrich Cramer ergänzt: "Für unsere ambitionierten Wachstumsziele brauchen wireine moderne und leistungsstarke Organisation. Nordmann investiert daher nichtnur in seine Prozesse und die IT-Infrastruktur, sondern insbesondere in dieMitarbeitenden. Individuelle Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten, flexible