TEL AVIV, Israel und PALO ALTO, Calif., 27. Juni 2023 NoTraffic , die führende Mobilitätsplattform, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Dollar unter der Leitung von M&G Investments und mit Beteiligung von VNV Global und UMC Capital sowie den bestehenden Investoren Grove Ventures , Vektor Partners , Next Gear Ventures , North First Ventures , Meitav Investment House, Alchimia Investments , und TMG bekannt. Die neue Runde ermöglicht es NoTraffic, seine Wachstumsdynamik zu beschleunigen und die Produktion, Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb in neuen globalen Märkten wie Japan, Italien, Deutschland und Großbritannien zu steigern.

Der Kerninfrastrukturmarkt von NoTraffic erfährt derzeit erheblichen Rückenwind und seine bisher erfolgreichste Periode, unter anderem dank des 1.2 Billionen Dollar schweren US-Infrastrukturgesetzes. Darüber hinaus treiben mehrere strukturelle Faktoren die Nachfrage nach digitaler Transformation im Mobilitätsbereich weiter an. Dazu gehört nicht zuletzt die dringende Notwendigkeit, die Zahl der Verkehrstoten zu verringern, die jährlich um 12 % zunehmende Verkehrsüberlastung zu lindern und die CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu reduzieren, die 29 % der gesamten Emissionen in den USA ausmachen. NoTraffic ist gut aufgestellt, um diesen digitalen Wandel mit seinen effektiven, praktischen und wirtschaftlichen Lösungen zu unterstützen.

Das Verkehrsmanagement ist seit 1914 praktisch unverändert geblieben. Die meisten Ampeln arbeiten noch immer nach vorgegebenen Zeitplänen. Mit einer nahtlos einsetzbaren Lösung, die in die bestehende Infrastruktur nachgerüstet werden kann, bietet NoTraffic eine einzigartige KI-gestützte Plattform in Verbindung mit einer softwaredefinierten SaaS-Plattform, die es Verkehrsministerien und anderen Beteiligten ermöglicht, den Verkehr in Echtzeit zu managen. NoTraffic fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Mobilitätsbedürfnisse und reduziert die Abhängigkeiten von teuren vertikalen Lösungen mit eingeschränkter Interoperabilität. NoTraffic bietet den allerersten Mobilitätsmarktplatz mit Zugang zu mehreren Diensten für mehr Sicherheit, Datenanalyse, Effizienz, Erkennung und mehr. Durch die Nutzung eines Netzwerks intelligenter Sensoren, die an signalisierten Kreuzungen, Konfliktpunkten oder komplexen Straßen eingesetzt werden, gibt die Plattform Verkehrsbehörden und Infrastrukturbetreibern die Möglichkeit, den Verkehrsfluss für alle Verkehrsarten – Autos, Fahrräder, Busse, Fußgänger und weitere – vollständig zu kontrollieren und zu priorisieren. NoTraffic nutzt die Edge-Computing-Technologie und leistet damit Pionierarbeit für eine beispiellose softwaredefinierte Infrastruktur, die die Entscheidungsfindung in Echtzeit sowohl auf lokaler als auch auf Cloud-Ebene erleichtert.