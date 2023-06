Per Schnittstelle zur Autohaus-Software So beschleunigt Kroschke die Zulassungsprozesse in Autohäusern (FOTO)

Ahrensburg/Berlin/Börnsen (ots) - Mit "ON" hat die Christoph Kroschke GmbH im

letzten Jahr ein neues leistungsstarkes Reporting- und Steuerungstool für den

Zulassungsprozess in Autohäusern auf den Markt gebracht. Ein Unternehmen, das

erfolgreich mit dem Portal arbeitet, ist die Autohaus Gotthard König GmbH aus

Berlin - der größte Renault-Vertragshändler und Dacia-Partner in Deutschland.

Dort zeigt man sich begeistert von Kroschkes ON - und spricht von entscheidenden

Vorteilen.



Als Vertragshändler zahlreicher Auto- und Zweiradmarken wie Renault, Dacia,

Fiat, Alfa Romeo, Kia, Suzuki, Vespa, Aprilia, Piaggio, Mazda und seit neuestem

auch Opel betreibt die Autohaus Gotthard König GmbH über 70 Standorte in

Deutschland. Rund 280 Verkäufer:innen sind jedes Jahr für Neuwagen-Verkäufe in

einer mittleren fünfstelligen Größenordnung verantwortlich - zuletzt waren es

50.000 Fahrzeuge, Tendenz weiter stark steigend. Als der bisherige

Zulassungsdienstleister der Gruppe der Masse an Neuzulassungen nicht mehr

gewachsen war, holte das Autohaus Gotthard König den Kfz-Dienstleister Kroschke

ins Boot.