Labrador Uranium gibt Namensänderung in Latitude Uranium Inc. bekannt

Toronto, Ontario - 27. Juni 2023 - Latitude Uranium Inc. ("Latitude Uranium", "LUR" oder das "Unternehmen") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF, FRA: EI1) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/labrador-uraniu ... - freut sich, bekannt zu geben, dass es seinen Namen von "Labrador Uranium Inc." in "Latitude Uranium Inc." geändert hat, um seine Expansion innerhalb Kanadas nach dem vor kurzem abgeschlossenen Erwerb des Grundstücks Angilak im kanadischen Territorium Nunavut besser widerzuspiegeln.