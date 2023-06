Die Schweizer Bevölkerung steht Influencerinnen und Influencern sowie der Suchmaschinenwerbung kritisch gegenüber

Olten (ots) - Mit einer breit angelegten Befragung in der Schweizer Bevölkerung

wurde herausgefunden, wie sich die Befragten vor einem Kauf informieren, welchen

Kanälen sie vertrauen, welche digitalen Marken sie mögen, welche

Kommunikationsformen sie bevorzugen und wie sie zu Influencerinnen und

Influencern, bezahlten Anzeigen sowie Content Marketing stehen. Die Studie wurde

von einem Autorenteam der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule

Nordwestschweiz FHNW und gfs-zürich durchgeführt.



Influencer-Empfehlungen werden nicht (bewusst) aufgenommen





Die Studie zeigte, dass nur jede/jeder zwanzigste Befragte (5%) in den letztendrei Monaten (bewusst) ein Produkt aufgrund einer Influencer-Empfehlung kaufte.Zwar beurteilten die jüngsten Befragten (18-39 Jahre) die Wichtigkeit vonInfluencerinnen und Influencern etwas höher (Mittelwert 1.6 auf der 5er-Skala)als die 40- bis 64-Jährigen (1.3) und die über 65-Jährigen (1.2), aber immernoch auf sehr tiefem Niveau. Nur: den allfälligen tatsächlichen Einfluss vonInfluencerinnen und Influencern können die Befragten nur schwer beurteilen, weilviele Handlungen und Entscheidungen unbewusst geschehen.Auch die bezahlte Werbung auf Suchmaschinen (Search Engine Advertising) wirdskeptisch wahrgenommenRund zwei Fünftel (39%) der Befragten gaben an, darauf zu achten, ob ein Beitragim Internet bezahlt ist oder nicht. Ebenfalls rund zwei Fünftel der Befragten(43%) schenken den bezahlten Anzeigen weniger Vertrauen als den unbezahlten. Dermeistgenannte Grund für das Misstrauen ist, dass bezahlte Anzeigen als nichtwahr, nicht objektiv oder verzerrt wahrgenommen werden. Besonders kritischgegenüber bezahlten Anzeigen zeigen sich hoch oder sehr hoch gebildete Befragtesowie Befragte, die sich beim Kauf online informieren.Gemäss Studien-Co-Autor Prof. Dr. Marc K. Peter deutet dies darauf hin, dassKonsumentinnen und Konsumenten den Unternehmen eher kritisch gegenüber stehen:"Diese sind gefordert, nicht nur transparent und ehrlich zu kommunizieren,sondern über einen längeren Zeitraum hinweg positive Kundenerlebnisse zu liefernund den Versprechen nachzukommen."Wichtige und vertraute Informationsquellen offline und onlineDas Geschäft oder Bekannte sind vor dem Kauf auch die wichtigenInformationsquellen für die Schweizer Bevölkerung (39% der Befragten), gefolgtvon Internet-Quellen wie z.B. Social Media oder Webseiten (28%). Die amhäufigsten genannte digitale Informationsquelle beim Kauf in der befragtenSchweizer Bevölkerung sind (Mehrfachnennungen möglich):- die Online-Händler mit ihren Webseiten (50% der Befragten)- die Hersteller selbst (45%)- Bewertungen und Empfehlung von Nutzerinnen und Nutzern (26%).Studien-Co-Autor Prof. Marco Casanova meint dazu: "Die Resultate führen uns klarvor Augen, wie anspruchsvoll es heute ist, Werbebotschaften so zu kreieren, dassdiese auffallen und darüber hinaus auch als relevant wahrgenommen und von derRezipientin beziehungsweise vom Rezipienten dann auch bewusst registriertwerden".Vom 2. bis 23. November 2022 führte die Hochschule für Wirtschaft derFachhochschule Nordwestschweiz FHNW zusammen mit dem Markt- undSozialforschungsinstitut gfs-zürich 1'001 Interviews mit Deutsch- undWestschweizerinnen und -schweizern ab 18 Jahren durch. Die Erhebung umfassteFragen zum Informationsverhalten vor einem Kauf, zum Vertrauen in die digitalenInformationsquellen und zur Wahrnehmung von digitalem Content Marketing.Die Studie "Digitales Content Marketing und Branding - Studienresultate vonSchweizer Konsumentinnen und Konsumenten 2023" vom Autorenteam Marc K. Peter,Anna V. Rozumowski, André Niedermann, Marco Casanova, Martina Dalla Vecchia,Aldo Gnocchi, Johan Lindeque, Karin Mändli Lerch, Joachim Tillessen und CécileZachlod kann auf der Projektwebsite http://www.content-brand-studie-schweiz.chkostenlos bezogen werden.Kontakt:Karin Mändli LerchProjektleiteringfs-zürich, Markt- und SozialforschungE-Mail mailto:karin.maendlilerch@gfs-zh.chAnna RozumowskiCo-StudienprojektleiternFHNW Hochschule für WirtschaftE-Mail mailto:anna.rozumowski@fhnw.chProf. Dr. Marc K. PeterLeiter Kompetenzzentrum Digitale TransformationFHNW Hochschule für WirtschaftE-Mail mailto:marc.peter@fhnw.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164829/5544365OTS: gfs-zürich