Black Swan Graphene und Nationwide Engineering präsentieren Marketingunterlagen

Die Marketingunterlagen bieten einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Partner, die an der neu eingerichteten integrierten Lieferkette beteiligt sind. Sie heben verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit den Geschäftszielen, den Marktchancen, den Anwendungen, der Leistung und der erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen hervor, die durch die revolutionäre Lösung erreicht wird.

Sie können die Unterlagen auf der Website von NERD abrufen unter: https://www.concretene.co.uk/prospectus/

Simon Marcotte, President und Chief Executive Officer von Black Swan, sagt dazu: „Im Zuge der weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen wurden erhebliche Investitionen in die Transportindustrie getätigt, die die Entwicklung der Batterieherstellung sowie einen Wandel in der Energieerzeugung und -übertragung gefördert haben. Die von verschiedenen Regierungen festgelegten Normen waren die treibende Kraft hinter diesem Phänomen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ähnliche Standards für die Betonindustrie festgelegt werden, die allein für 8 % der CO2-Emissionen verantwortlich ist.[1] Die jüngste Ankündigung der Stadt Toronto (siehe Pressemeldung vom 24. Mai 2023) ist ein deutlicher Hinweis auf dieses Potenzial.“

Über Black Swan Graphene Inc.

Black Swan konzentriert sich auf die groß angelegte Produktion und Vermarktung von patentierten, hochleistungsfähigen und kostengünstigen Graphenprodukten für mehrere Industriezweige, unter anderem Beton, Polymere, Li-Ionen-Batterien und andere, die voraussichtlich große Mengen an Graphen benötigen werden. Black Swan verfolgt das Ziel, die kostengünstige und grüne Wasserenergie der Provinz Québec sowie die Nähe zur aufstrebenden Graphitindustrie der Provinz zu nutzen, um eine integrierte Lieferkette zu errichten, die Gesamtkosten zu senken und den Einsatz von Graphen zu beschleunigen. Am 27. März 2023 gaben Black Swan, Nationwide Engineering Research and Development Ltd. („NERD“) und Arup Group Limited („Arup“) ihre strategischen Partnerschaften zur Errichtung einer vollständig integrierten Lieferkette und zur Bereitstellung einer schlüsselfertigen Lösung für die Baustoff- und Zementindustrie bekannt. Arup ist ein multinationales technisches Beratungsunternehmen mit Firmenzentrale in London (Vereinigtes Königreich), das 18.000 Experten in 140 Ländern beschäftigt. Die Technologie von Black Swan zur Verarbeitung von Graphen wurde in den letzten zehn Jahren von Thomas Swan & Co. Ltd („Thomas Swan“) entwickelt. Thomas Swan ist ein global tätiger Chemikalienhersteller mit Sitz im Vereinigten Königreich und einer jahrhundertelangen Erfolgsbilanz und wirkt bei der Graphen-Innovation an vorderster Front mit.