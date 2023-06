Yocto Project begrüßt Exein als Platin-Mitglied, kündigt erweiterten LTS-Release-Plan und eintägigen technischen Gipfel an

SAN FRANCISCO, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Yocto Project, eine kollaborative Open-Source-Initiative, die Entwicklern hilft, maßgeschneiderte Linux-basierte Systeme zu erstellen, hat sich in den letzten 12 Jahren erheblich weiterentwickelt, um den Anforderungen der Community gerecht zu werden. Das Projekt ist weiterhin führend im Bereich der Build-Systemtechnologie mit Fortschritten in den Bereichen Reproduzierbarkeit von Builds, Softwarelizenzmanagement, SBOM-Konformität und Wiederverwendung binärer Artefakte. Um die Community zu unterstützen, kündigte Yocto Project das erste Long Term Support (LTS) Release für Oktober 2020 an. Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass wir die LTS-Version erweitern und den Lebenszyklus standardmäßig von 2 auf 4 Jahre verlängern werden.

Das anhaltende Wachstum des Yocto Projects fällt zusammen mit dem willkommenen Beitritt Exeins zur Gruppe der Platinum Member, der AMD/Xilinx Arm, AWS, BMW Group, Cisco, Comcast, Intel, Meta und WindRiver bereits angehören. Als Mitglied bringt Exein sein Fachwissen über eingebettete Sicherheit in Milliarden von Geräten in den Kern von Yocto Project ein.

„Es ist großartig, dass das Projekt nun in der Lage ist, 4 Jahre als Standard für alle unsere LTS-Releases festzulegen", sagte Richard Purdie, Yocto Project Lead Architect und Linux Foundation Fellow. „Neue Mitglieder wie Exein bringen sowohl Fachwissen als auch finanzielle Mittel mit, was uns in die Lage versetzt, dies und mehr zu tun. Die Beteiligung von Exein wird die Sicherheitsfähigkeiten des Yocto Projects deutlich verbessern. Die Fähigkeit, verbesserte eingebettete Sicherheitssysteme zu bieten, stellt einen wichtigen Fortschritt in unserem Streben nach sichereren, widerstandsfähigeren Systemen dar."

„Das Yocto Project ist seit über einem Jahrzehnt an der Spitze der OS-Technologien", sagte Andrew Wafaa, Yocto Project Chairperson. „Die Anpassungsfähigkeit und Vielfalt der bereitgestellten Werkzeuge machen für die Community eindeutig einen Unterschied. Wir freuen uns, Exein als Mitglied begrüßen zu dürfen, da ihr Wissen und ihre Erfahrung bei der Bereitstellung sicherer Yocto Project-basierter Technologien es uns ermöglichen wird, uns an die moderne Landschaft anzupassen, die von US Digital Strategy und EU Cyber Resilience Act vorgegeben wird."

„Wir freuen uns sehr, ein Platinum Partner des Yocto Project zu werden", sagte Gianni Cuozzo, Gründer und CEO von Exein. „Das Yocto Project ist das wichtigste Projekt im Bereich Embedded Linux und versorgt jedes Jahr Milliarden von Geräten. Wir sind sehr stolz darauf, unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrung im Bereich der eingebetteten Sicherheit einzubringen, um eine Zukunft zu fördern, die sowohl verbessert als auch sicher für Yocto-betriebene Geräte ist. Wir sind bestrebt, das Wachstum des Yocto Projects als Ganzes zu unterstützen, seine Unterstützung für moderne Sprachen wie Rust zu verbessern und Entwicklern und OEMs dabei zu helfen, sich an den Zielen des EU Cyber Resilience Act auszurichten."

Das Yocto Project freut sich außerdem, den Yocto Project Dev Day am 26. Juni parallel zum Embedded Open Source Summit in Prag, Tschechische Republik, zu veranstalten. Zum ersten Mal seit 2019 bringt der Yocto Project Dev Day Entwickler aus dem gesamten Yocto-Ökosystem zusammen, um an einer Vielzahl von Community Sessions, Präsentationen und Tutorials teilzunehmen. Weitere Informationen über das Yocto Project finden Sie auf www.yoctoproject.org.

