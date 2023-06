Padel, ein Sport, dessen Beliebtheit in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, ist nicht auf den Post-COVID-19-Boom beschränkt. Padel wird zunehmend zu einem globalen Sport, wobei das Entwicklungsniveau und die Ausübung des Sports in verschiedenen Ländern variiert und ein potenzielles Wachstum in unterschiedlichen Märkten signalisiert. In den kommenden Jahren wird eine deutliche Dynamik in Regionen erwartet, in denen sich Padel noch in der Frühphase befindet, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, die USA, der Nahen Osten und Asien. Dies unterstreicht das weltweite Entwicklungspotenzial des Sports. Die Daten deuten auf die optimistische Prognose hin, dass es 2026 weltweit rund 85.000 Padelplätze geben wird, was mehr als das Doppelte der aktuellen Zahl von fast 40.000 entspricht.

Neben der Zunahme der Plätze hebt der Bericht das Wachstum des Padelsektors, der sich auf etwa 2.000 Millionen Euro beläuft, hervor. Die Entwicklung von Padelplätzen stieg um 28 % (8.200) im Jahr 2022, während die Anzahl der Vereine im selben Zeitraum um 24 % (1,914) zunahm. Spanien ist nach wie vor das Land mit der größten Anzahl an errichteten Plätzen (15.300), gefolgt von Italien (6.470) und Schweden (4.200). Im Jahr 2022 wurden 6.600 Padelplätze in Europa errichtet.

Padel beschränkt sich nicht auf den bloßen Wettbewerb, sondern zeichnet sich auch durch die Fähigkeit aus, soziale Interaktion zu fördern und eine Sportart für Spieler jeden Alters zu sein. Die Padel-Community ist von der Tendenz von Spielern, den Sport an verschiedenen Orten zu spielen, geprägt. Dies ermöglicht es, eine dynamische und vernetzte Gemeinschaft zu bilden, was maßgebliche Faktoren für Spieler sind. Zahlreiche Spieler wissen die Möglichkeit, mit vielen verschiedenen Spielern zu spielen, zu schätzen und dies trägt auf natürliche Weise zu einer erhöhten Sozialisierung bei.