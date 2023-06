IU-Studie Ein Drittel der Arbeitenden erwarten sich durch ChatGPT & Co Erleichterung im Joballtag

Erfurt (ots) - 35,4 Prozent der Arbeitenden in Deutschland gehen davon aus, dass

KI-Technologien wie ChatGPT ihnen in Zukunft ihre Routineaufgaben abnehmen und

dadurch ihren Arbeitsalltag erleichtern werden. 33,4 Prozent der Befragten

glauben, dass diese KI-Bots sie bei ihren beruflichen Kompetenzen und

Fähigkeiten unterstützen können. Die Generation Z ist am ehesten über ihre

berufliche Zukunft besorgt - ältere Generationen wie die Baby-Boomer stehen den

Auswirkungen durch KI im Vergleich tendenziell gelassener gegenüber. Zu diesen

Ergebnissen kommt die repräsentative Studie "ChatGPT & Co. im Beruf -

Auswirkungen auf die Arbeitswelt" der IU Internationalen Hochschule (IU) unter

2.030 deutschen Arbeitnehmer:innen, Unternehmer:innen und Selbständigen im April

2023.



Laut der IU-Studie erhofft sich die deutsche arbeitende Bevölkerung von

Technologien wie ChatGPT hauptsächlich eine erleichterte Recherche (48,3

Prozent) und eine effizientere sowie schnellere Arbeitsweise (43,8 Prozent). Nur

9,3 Prozent sehen keine Vorteile, und dies, obwohl 34,3 Prozent der Befragten

KI-Technologien wie ChatGPT als nützlich bis sehr nützlich für ihren Beruf

erachten.