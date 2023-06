Stifel hebt Ziel für Daimler Truck auf 41 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für Daimler Truck vor einem Investorentag von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus werde wohl auf einem Aktienrückkaufprogramm und neuen Zielen liegen, die über das Jahr 2025 hinausgehen, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht mit positiven Erwartungen in die Veranstaltung am 11. Juli./tih/ajx

Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 41 Euro