WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Mai überraschend weiter gestiegen. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 1,7 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mit. Es ist der mittlerweile dritte Anstieg der Auftragseingänge in Folge. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet.

