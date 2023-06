American Express bekommt neuen Finanzchef aus dem eigenen Haus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kreditkartenkonzern American Express bekommt einen neuen Finanzchef. Jeffrey Campbell verlasse das Unternehmen zum 14. August und übergebe an seinen bisherigen Stellvertreter Christophe Le Caillec, teilte das US-Unternehmen am Dienstag in New York mit. Campbell werde American Express aber als Vize-Chef des Verwaltungsrats bis März 2024 erhalten bleiben.

