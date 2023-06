Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Tierschutzorganisationen hatten vergangene Woche schockierendesVideomaterial (https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/lidl-leak-huehner-ueberfahren-ist-alltag) aus dem Hühnerstall eines britischen Lidl-Lieferantenveröffentlicht. Gegenüber der Zeitung "Daily Mirror" behauptete (https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/chickens-crushed-death-machinery-farm-30270390) Lidl GBdaraufhin, weder von der Farm noch deren Betreiberfirma "2 Sisters" beliefert zuwerden. Nun zeigen allerdings Verpackungen (https://drive.google.com/drive/folders/1z6-KciAVaDK9zx3l_X-iDWPWwF4auwMA?usp=sharing) aus mehreren britischenLidl-Filialen, dass das nicht stimmt.Aktivist:innen fotografierten am Wochenende mehrere Hühnerfleisch-Verpackungen(https://drive.google.com/drive/folders/1z6-KciAVaDK9zx3l_X-iDWPWwF4auwMA) derLidl-Marke "Birchwood" mit dem Aufdruck "GB 2037". Diese Nummer ist demSchlachthof von "2 Sisters" in Scunthorpe in der Grafschaft Lincolnshirezugeordnet. Alle Schlachthöfe in Großbritannien haben eindeutige vierstelligeCodes, die auf der Verpackung angegeben werden müssen. Die Liste (https://fsa-catalogue2.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Approved+establishments+01-05-2023.csv) derCodes wird auf einer Regierungswebsite veröffentlicht und monatlichaktualisiert. Das Fleisch auf den Fotos stammt also eindeutig von demLieferanten "2 Sisters", der Lidl GB angeblich nicht (mehr) beliefert.Ein Arbeiter aus einem "2 Sisters"-Hühnermastbetrieb in Lincolnshire hatte zuvordas brisante Videomaterial an die britische Tierschutzorganisation Open Cagesgeleakt. Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie zahlreiche Hühner mitGabelstaplern überfahren und schwer verletzt liegen gelassen werden. Arbeitergeben vor versteckter Kamera zu, dass das eben "Teil der Arbeit" sei. Die Tieresind zudem schwer gezeichnet durch Überzüchtung und miserable Haltung. DerMastbetrieb, aus dem die Aufnahmen stammen, ist mit dem britischen Label "RedTractor" zertifiziert, das bessere Haltungsbedingungen verspricht. Open Cageshat Strafanzeige erstattet.Ein Manager der Farm wird in den Aufnahmen gezeigt. Er sagt: "[D]iese Größe[Hühner] hier wird zu Lidl gehen ...". Obwohl der Betreiber der Farm "2 SistersFood Group" in der offiziellen Lieferantenliste (https://corporate.lidl.co.uk/content/download/25746/fileupload/Lidl%20Food,%20Fruit%20%26%20Veg%20Supplier%20List%202023.pdf) (Stand 2023) aufgeführt wird, hatte Lidl GB in Folge dementiert,Mitverantwortung für die Zustände bei dem Unternehmen zu tragen. Gegenüber demDaily Mirror sagte ein Lidl-Unternehmenssprecher: "Die betreffende Farm und derbesagte Lieferant beliefern Lidl GB nicht." (Originalzitat: "The farm and