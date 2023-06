Londres (Royaume-Uni) /Eindhoven (Pays-Bas) (ots) - Les industriels protègent

leurs infrastructures critiques et d'intérêt vital grâce à l'approche primée

Zero Trust OT de TXOne Networks



TXOne Networks, leader de la cybersécurité industrielle,

(https://www.txone.com/) annonce aujourd'hui avoir été distingué par les SC

Awards Europe 2023, prestigieuses récompenses de la cybersécurité organisées par

SC Media (https://www.scawardseurope.com/?utm_medium=EMAIL&utm_campaign=promotio

n&utm_source=20211126&utm_content=UA-1290429-41) . Le concept innovant Zero

Trust OT de TXOne a été primé dans la catégorie nouvel entrant de l'année ( "

Newcomer of the year "). Les SC Awards Europe reconnaissent et récompensent les

produits et services innovants capables à la fois de neutraliser toutes menaces

imminentes et attaques de cybersécurité, qui se démarquent de la concurrence et

dépassent les attentes des clients.





De plus en plus conscientes des risques de cybersécurité pour leurs technologiesopérationnelles (OT), le prochain défi pour les entreprises est d'accélérer lesactions de protection sans impacter leurs opérations. TXOne les accompagne etles soutient dans leurs démarches." La quantité et la puissance des cyberattaques ciblant les infrastructurescritiques continuent de croitre à une vitesse exponentielle, et la cyberdéfensedoit suivre le rythme en miroir. Nous venons de prouver une nouvelle fois quenos solutions complètes OT-natives sont indispensables dans ce contexte. Aprèsavoir été honoré l'année dernière, nous sommes ravis d'avoir obtenu ce nouveauprix qui nous positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs référent en matièrede cybersécurité industrielle. ", a déclaré le Dr Terence Liu, CEO de TXOneNetworks. " Avec notre approche Zero Trust OT dédiée au monde industriel, TXOneprotège les activités et opérations et les maintient en condition opérationnellemême en cas d'incident de cybersécurité. "Le concept Zero Trust OTLes systèmes anciens ou "legacy" jouent un rôle essentiel dans le bonfonctionnement des opérations des acteurs industriels. Leur écosystème deproduits est spécifiquement conçu pour minimiser l'impact sur le système etrépondre aux besoins particuliers de l'OT, où la majorité de la puissance decalcul est dédiée aux opérations. Dans le respect de la devise "Never trust -always verify", la méthodologie Zero Trust OT de TXOne déploie un cadre completoù chaque appareil bénéficie d'au moins une contre-mesure de sécurité tout aulong de son cycle de vie. Cela implique des inspections rigoureuses avant lamise en service, la protection des Postes informatiques et des défenses par leréseau robustes.Grâce au concept Zero Trust OT, les solutions complètes de TXOne englobent lasécurité "supply chain", les anti-malwares pour les Postes informatiques et laprotection pour les réseaux industriels. La société propose une protection desactifs critiques, qu'ils soient modernes ou anciens, dans divers secteursd'activités de l'OT, en appliquant des mesures de sécurité à différents niveauxtout au long de leur cycle de vie.Suivez TXOne Networks sur notre Blog (https://www.txone.com/blog/) , Twitter(https://twitter.com/TXOneNetworks) et LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/txone-networks/posts/?feedView=all) .À propos de TXOne NetworksTXOne Networks propose des solutions de cybersécurité qui garantissent lafiabilité et la sécurité des systèmes de contrôle industriels et desenvironnements technologiques opérationnels grâce à la méthodologie Zero trustOT. TXOne Networks collabore avec les principaux fabricants et opérateursd'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et faciles àmettre en oeuvre en matière de cyberdéfense. La société propose des produitsorientés à la fois réseau et postes informatiques pour sécuriser le réseau OT etles actifs critiques en temps réel et en profondeur. http://www.txone.com