NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank um 0,07 Prozent auf 113,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,73 Prozent.

Überraschend stark gestiegene US-Auftragseingänge für langlebige Güter belasteten die Kurse. So sind die Bestellungen im Mai um 1,7 Prozent gestiegen, während Volkswirte im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet hatten. Es ist der mittlerweile dritte Anstieg der Auftragseingänge in Folge. Im weiteren Handelsverlauf werden in den USA noch Daten zu Häuserpreisen und dem Verbrauchervertrauen veröffentlicht./jsl/jkr/jha/