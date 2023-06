Diese hatte auf ihrer letzten Sitzung Mitte Juni wie weithin erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus eingelegt, aber klare Signale für weitere Anhebungen gesendet. Dabei hatte Fed-Chef Jerome Powell aber auch betont, dass die Währungshüter sich nicht festlegten und ihre konkreten Entscheidungen erst auf der jeweiligen Zinssitzung träfen. Bis zum Zinsentscheid am 26. Juli ist es noch einen Monat hin.

NEW YORK (dpa-AFX) - In New York zeichnet sich am Dienstag ein verhaltener Börsenstart ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial bei 33 707 Punkten weiter kaum bewegt. Dagegen sieht IG den Nasdaq 100 nach den deutlichen Kurseinbußen zu Wochenbeginn mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 14 761 Punkte ein wenig stabilisiert.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer