Das war noch nichts!

Unsere letzte Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index überschrieben wir am 01.06. an dieser Stelle mit „Bereit für das Comeback?“.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Nach der deutlichen Korrektur ist der Arca Gold Bugs Index überverkauft und wäre unter diesem Aspekt reif für eine Erholung. Das Erreichen der Unterstützung um 240 Punkte böte hierzu eine gute Gelegenheit, einen entsprechenden Vorstoß zu initiieren. Ein potentielles Bewegungsziel einer Erholung wäre der Bereich um 260 Punkte. Allerdings steht die Zone um 240 Punkte derzeit stark unter Druck und könnte nach unten durchschlagen werden. In diesem Fall ist mit weiteren Abgaben in Richtung 220 Punkte und 210 Punkte zu rechnen.“

Die letzten Handelstage und –wochen gestalteten sich hochgradig spannend. Der Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) verstand es zunächst, die eminent wichtige Unterstützung um 240 Punkte zu verteidigen. Darüber hinaus versuchte sich der Index auch daran, erste Akzente auf der Oberseite zu setzen. Vor diesem Hintergrund wäre es wichtig gewesen, den Widerstand bei 260 Punkten zurückzuerobern. Doch das Unterfangen scheiterte nicht zuletzt wegen der schleppenden Entwicklung des Goldpreises. Und so kam es, wie es kommen musste – der Arca Gold Bugs Index drehte nach unten ab. Und dieses Mal ging es unter die 240er Marke.

Der Rücksetzer unter die 240 Punkte mahnt zur Vorsicht, obgleich es dem Arca Gold Bugs Index bislang gelingt, den Rücksetzer zu begrenzen. Diesbezüglich erwies sich die 200-Tage-Linie als hilfreich. Nichtsdestotrotz droht nach wie vor eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 220 Punkte bzw. 210 Punkte.

Kurzum. Auf der Unterseite droht die Ausweitung der Abwärtsbewegung in Richtung 220 Punkte. Die 200-Tage-Linie hält jedoch die Hoffnung am Leben, dass es nicht unbedingt so kommen muss. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, muss es für den Index jedoch unverändert über die 260 Punkte gehen.