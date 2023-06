Caledonia Mining Corporation Plc – Meldung eines neuen bedeutenden Aktionärs

27. Juni 2023: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... - gibt bekannt, dass es am 26. Juni 2023 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 23. Juni 2023 mit einer Beteiligung von mehr als 3 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia die Schwelle für eine Mitteilung überschritten hat.