US-Apothekenkette Walgreens mit schwachem Geschäft - Kurseinbruch

DEERFIELD (dpa-AFX) - Ein weiterhin rückläufiges Geschäft mit Covid-Produkten und eine glimpflich verlaufene Grippesaison haben der US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance im abgelaufenen Quartal zugesetzt. Zudem mache sich noch immer das unsichere Umfeld und die Zurückhaltung vieler Kundinnen und Kunden bemerkbar, teilte das im US-Leitindex Dow Jones notierte Unternehmen am Dienstag in Deerfield mit. Der Vorstand kürzte wegen des anhaltend herausfordernden Umfelds seine Gewinnprognosen für das Jahr und kündigte zugleich härtere Sparmaßnahmen an.

An Finanzmarkt kamen die Nachrichten schlecht an: Für die schon länger unter Druck stehende Aktie ging es vorbörslich um fast neun Prozent auf 28,87 Dollar abwärts. Damit könnte ihr Kurs im regulären Handel auf ein Rekordtief fallen. RBC-Analyst Ben Hendrix sprach von verfehlten Erwartungen im Zuge eines schwachen Geschäfts mit Impfungen und Tests rund um Covid. Laut Evercore-Expertin Elizabeth Anderson war vor allem das unerwartet schwache Apothekengeschäft in den USA ausschlaggebend für das schwierige Quartal.