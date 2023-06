Den letzten markanten Höhepunkt markierte DexCom bei 164,86 US-Dollar im November 2021, nach einer Umkehrformation ging es bis Mai letzten Jahres auf 66,89 US-Dollar und damit einen langfristigen Aufwärtstrend talwärts. Dort konnte schließlich wieder eine Gegenbewegung zur Oberseite eingeleitet werden, an dem Horizontalwiderstand von 125,55 US-Dollar blieb die Aktie jedoch die letzten Monate über hängen. Auf der Unterseite wurden immer höhere Tiefs ausgebildet, sodass sich der Kursverlauf in einem steigenden Dreieck manifestierte. Mitte dieses Monats kam es schließlich zu einem Ausbruchsversuch auf der Oberseite, zeitweise konnte die Aktie auf 134,14 US-Dollar und somit an die Verlaufshochs aus 2022 zulegen. Die letzten Tage allerdings sind von einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau geprägt, der auf der aktuellen Schlüsselstelle unbedingt enden sollte.

EMA 50 muss halten