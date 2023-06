Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts enttäuschender Zahlen zu den Dialyse-Erstattungen in den USA auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Zahlen lägen unter seinen schon unterdurchschnittlichen Erwartungen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Sätze noch nicht festgezurrt seien, werde es für den Dialysekonzern mehr und mehr zu einer Herausforderung, die Ziele für 2025 zu erreichen. Möglicherweise seien dafür weitere Einsparungen erforderlich./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 02:21 / ET

