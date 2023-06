Dr. Robert Cialdini gründet das Cialdini Institut, um Beeinflussungs-Enthusiasten auf der ganzen Welt zu unterstützen

Um diesen Meilenstein zu feiern, veranstaltete Dr. Cialdini am 15. und 17. Juni zwei fesselnde Webinare, die die Aufmerksamkeit von 10.791 Beeinflussungs-Enthusiasten aus aller Welt auf sich zogen. Während dieser Webinare teilte der "Godfather of Influence" seine Erkenntnisse über vier Fälle bemerkenswert erfolgreicher Überzeugungsarbeit und konzentrierte sich dabei auf "Small BIGs": kleine Veränderungen, die große Ergebnisse liefern.

Umfangreiche Programme

Bislang hat Dr. Cialdini seine Ratschläge fast ausschließlich mit einer ausgewählten Gruppe von Menschen geteilt, darunter Fachleute bei Google, Coca-Cola und der Allianz, um nur einige zu nennen. Das Cialdini Institut, www.cialdini.com, ermöglicht es ihm nun, sein Lebenswerk allen Beeinflussungs-Enthusiasten überall zugänglich zu machen. Die umfassenden Programme des Instituts sind so konzipiert, dass sie fundiertes Wissen und praktische Strategien vermitteln, die sofort angewendet werden können und den Teilnehmern einen Wettbewerbsvorteil in ihren jeweiligen Bereichen verschaffen.

Positive Ergebnisse schaffen

"Ich betrachte das Cialdini Institut als den Schlussstein meiner Karriere", sagte Dr. Cialdini. "Wenn wir verstehen, wie wir andere und uns selbst ethisch beeinflussen können, sind wir in der Lage, viele der heutigen Herausforderungen anzugehen und positive Ergebnisse für alle zu erzielen. Alleine kann ich jedoch niemals so viele Menschen erreichen, wie wir es gemeinsam können. Deshalb habe ich mich entschlossen, mein Lebenswerk Beeinflussungs-Enthusiasten aus der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Informationen zu Dr. Cialdini

Dr. Robert Cialdini ist weltweit als grundlegender Experte für die Wissenschaft der Beeinflussung und deren ethische Anwendung im Geschäftsleben bekannt. Seine sieben Überzeugungsprinzipien - Reziprozität, Sympathie, soziale Bewährtheit, Autorität, Knappheit, Engagement und Konsistenz sowie Einigkeit - sind zu einem Eckpfeiler für jede Organisation geworden, die ihren Einfluss effektiv steigern will. Dr. Cialdinis Bücher, darunter das bahnbrechende Werk "Influence: The Psychology of Persuasion" wurden weltweit über 7 Millionen Exemplare in 48 Sprachen verkauft.

Weitere Informationen über das Cialdini Institut und seine Programme finden Sie unter: www.cialdini.com.

