Seite 2 ► Seite 1 von 2

Salzhausen (ots) - Der Fachkräftemangel ist nicht nur ein quantitatives Problem- auch in der Chefetage fehlt es vielen Unternehmen an Talenten. Business-CoachHorst Neben hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Problem zu lösen: InEinzel-Coachings vermittelt er Mitarbeitern gezielt das nötige Know-how und dasrichtige Mindset, um Teams zu leiten und in die Führungsebene aufzusteigen.Worauf es dabei ankommt und welche Rolle New Work und der Fachkräftemangel dabeispielen, verrät er hier.Die Arbeitswelt befindet sich aktuell in einem weitreichenden Wandel: Nicht nurscheiden die letzten Beschäftigten aus der Generation der Babyboomer in denkommenden Jahren aus dem Berufsleben aus, während Digitalisierung und New Worknachhaltige Veränderungen bringen. Gerade jüngere Menschen zeigen immer wenigerBereitschaft dazu, Mehrleistung zu erbringen oder Verantwortung im Unternehmenzu übernehmen. Dieser demografische Mindset-Wandel stellt viele Firmen vor großeHerausforderungen. "Allgemein ist speziell der Nachwuchs inzwischen weniger aneiner steilen Karriere interessiert als an Wertschätzung, Flexibilität und einerguten Work-Life-Balance", erklärt Business-Coach Horst Neben. "Damit jeder diebestmögliche Leistung erbringt, muss der Führungsstil innerhalb des Unternehmensdies reflektieren." Der Experte sieht Unternehmen daher in der Pflicht, sowohlTalent als auch Führungsqualitäten proaktiv zu fördern. EffektiveMitarbeiterentwicklung auf allen Ebenen, so Horst Neben, sei entscheidend, damitein Unternehmen zukunftsfähig bleibt.Work-Life-Balance statt Karriere: Junge High Potentials am ScheidewegMit dem Generationswechsel greift der branchenübergreifende Fachkräftemangelzunehmend auch im mittleren und oberen Management um sich. Gehen ältereFührungskräfte in Rente, werden dadurch Stellen frei, die jüngere Mitarbeiteroftmals als unattraktiv betrachten. Folgerichtig fällt es schwer,Führungspositionen langfristig mit Leistungsträgern zu besetzen. Einer derGründe dafür besteht in der ungleichen Mentalität der Generationen: Während dieKarriere für ältere Semester als selbstverständlich galt, will der jungeNachwuchs sich oftmals selbstbestimmt entwickeln und flexibel bleiben. Mitzusätzlicher Verantwortung im Unternehmen ist das für viele von ihnen nichtvereinbar.Um Führungspositionen dennoch zu besetzen, ist daher eine gezielte Entwicklungder Kandidaten erforderlich, die dafür infrage kommen. So sollten ihnen dieBedenken hinsichtlich ihrer Eignung genommen werden, indem man ihnenpraxisorientiert die nötigen Soft Skills und Führungsqualitäten vermittelt.Idealerweise sollte dies mithilfe eines Sparringpartners geschehen, der selbst