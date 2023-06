Seite 2 ► Seite 1 von 3

Siegen (ots) - KIs wie ChatGPT sind dabei, in immer weitere Bereiche derArbeitswelt vorzudringen. Doch können sie auch die SEO-Branche revolutionieren?Phil Poosch ist der Gründer und Geschäftsführer der Poosch Consulting GmbH. Dererfahrene SEO-Spezialist sorgt gemeinsam mit seinem Team dafür, dass Hersteller,Dienstleister und Händler mit einer Kombination aus optimierten Websites, derAnalyse von Google-Algorithmen und einer ausgefeilten SEO-Strategie stets aufSeite eins der Suchmaschinen-Ergebnisse landen. In seinem folgenden Beitrag hater verraten, ob ChatGPT seiner Einschätzung nach die SEO-Branche revolutionierenkönnte.Mit der Veröffentlichung von ChatGPT wurden Experten und Unternehmen auf derganzen Welt ins Staunen versetzt. Dabei war die KI dahinter namens GPT, kurz fürGenerative Pre-trained Transformer, schon seit Jahren in der Entwicklung, dieRevolution besteht vor allem in der Verknüpfung mit dem Chatbot ChatGPT: Nochnie zuvor war eine künstliche Intelligenz derart versiert darin, mit seinemmenschlichen Anwender zu kommunizieren und auch komplexe Fragen schriftlich zubeantworten. "Dieses KI-basierte Sprachmodell kann nicht nur natürlich klingendeAntworten erzeugen", erklärt SEO-Experte Phil Poosch. "Nach den mittlerweilemillionenfachen Erfahrungen der Nutzer soll sie auch Aufgaben wie die Erstellungeines Businessplans, das Schreiben einer Rede oder gar die Anfertigung vonstudentischen Seminararbeiten bewältigen können." Der Vertriebs-Experte weißgenau, wie leistungsfähig derartige Systeme heute sind. Gemeinsam mit denSpezialisten seiner Poosch Consulting GmbH analysiert er die Algorithmen dergroßen Suchmaschinenbetreiber wie Google , um mittelständische Unternehmen mitden richtigen Keywords und strategischer Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, fürEndverbraucher und B2B-Kunden online dauerhaft sichtbarer zu machen. Ob dieEntwicklungen um ChatGPT zu einer Revolution für SEO-Agenturen führen können,hat er im Folgenden verraten.Warum Suchmaschinenoptimierung auch heute noch entscheidend istEines steht fest: Google kommt auch im Jahr 2023 eine entscheidende Rolle zu.Wer ein Produkt oder eine Dienstleistung sucht, greift schließlich in ersterLinie zur Suchmaschine im Internet. Daher ist es gerade für mittelständischeUnternehmen wichtig, stets unter den ersten Ergebnissen einer Suchanfrage zuerscheinen, wenn sie nicht weit hinter der allgegenwärtigen Konkurrenzzurückfallen möchten. Um das zu erreichen, müssen Unternehmen in Sachen SEO,kurz für Search Engine Optimization, angreifen.Dabei machen sich SEO-Agenturen die hinter Google stehenden Algorithmen zunutze: