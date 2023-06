Neues AGRAVIS-Banner glänzt am Futtermittelwerk in Münster

Münster (ots) - "Vielfalt anbauen. Klimaschutz ausbauen.": Seit dem 27. Juni

sorgt eine neues Riesen-Banner am genossenschaftlichen Futtermittelwerk der

AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/newsroom/news/new

sdetails/20230627_neues-agravis-banner.html) in Münster für Aufsehen.

Friedrich-Wilhelm Raiffeisen grüßte schon freundlich aus der Höhe und auch das

Dachmarkenmotiv "Gemeinsam stark." des Agrarhandels- und

Dienstleistungsunternehmens" leuchtete lange Zeit weithin sichtbar von der

Fassade. Nun tauschten die Fassadenkletterer das aktuelle gegen ein neues Motiv

- pünktlich zum Deutschen Bauerntag Ende Juni in Münster, der sich u. a. mit dem

"Projekt Zukunftsbauer" beschäftigt.



Das 10 mal 15 Meter große Banner aus Mesh-Gewebe zeigt Windräder und

Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen sowie eine junge Land- und

Energiewirtin. Es trägt den Titel "Vielfalt anbauen. Klimaschutz ausbauen." und

illustriert das Zukunftsthema Erneuerbare Energien in der Landwirtschaft. Denn:

Neben den landwirtschaftlichen Kernthemen Pflanzenbau und Tierhaltung erzeugen

landwirtschaftliche Betriebe auch erneuerbare Energien.