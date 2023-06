Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lippstadt (ots) - Insbesondere die Beiträge der privaten Krankenversicherungwirken sich stark auf die Lebensqualität im Rentenalter aus: Viele Rentnerzahlen große Teile ihrer Rente für die Krankenversicherung, weil sie in jungenJahren die falschen Entscheidungen getroffen haben, weiß Dieter Homburg. Durchseine Beratung und die Optimierung bestehender PKV-Tarife sorgt er dafür, dassseine Kunden über die gesamte Laufzeit der Verträge oft Zehntausende Euro sparenund trotzdem im Ernstfall gut abgesichert sind. Was eine privateKrankenversicherung von der gesetzlichen unterscheidet und welche Fallstrickebeim Abschluss zu vermeiden sind, erfahren Sie im Folgenden.Es ist kein Geheimnis, dass das deutsche Gesundheitssystem schon seit Jahrenstark angeschlagen ist. Aktuell hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbachangekündigt, dass die GKV erneut teurer wird. Immer mehr Menschen suchen dahernach einer Möglichkeit, die eigene Gesundheit sowie den Geldbeutel besser zuschützen. Zu den wichtigsten Maßnahmen dafür gehört die privateKrankenversicherung. "Wer privat versichert ist, hat Zugang zu Ärzten undTherapien, die im Leistungspaket der gesetzlichen Krankenkassen nicht enthaltensind. Zudem zahlt er, wenn die Rahmenbedingungen passen, deutlich wenigerBeitrag und kann dadurch für Beitragssicherheit im Alter sorgen", sagt DieterHomburg. "Gleichzeitig gibt es aber einige Besonderheiten, die bei der PKVunbedingt zu beachten sind, um das Beste für sich herauszuholen." Sounterscheiden sich die individuellen Policen im Leistungsumfang wesentlichstärker als gesetzliche Versicherungen, während sich der Einstieg für Menschenmit Vorerkrankungen in manchen Fällen komplizierter gestaltet. Als Inhaber desFachzentrums Finanzen, Betreiber des größten Podcast für die privateKrankenversicherung in Deutschland und Bestsellerautor von "Altersvorsorge fürDummies" ist Dieter Homburg mit den Schikanen und Fallstricken der privatenKrankenversicherung bestens vertraut: Auf dieser Grundlage hilft er seinenKunden regelmäßig, fünf- bis sechsstellige Beträge bei der Vorsorge zu sparen.Worauf es beim Abschluss einer PKV zu achten gilt und welche konkreten Vorteilesich auf Patientenseite ergeben, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.Freie Arzt- und PraxiswahlEines steht unweigerlich fest: Mit dem entsprechenden Know-how kann man mithilfeeiner guten privaten Krankenversicherung seine Gesundheit deutlich besserschützen als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie leben sogar länger,was sowohl beim Statistischen Bundesamt als auch den offizielle Sterbetafelnbelegt wurde.So lebt ein privatkrankenversicherter 40-jähriger Mann, durchschnittlich fast 6