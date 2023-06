TOP 100 Preisverleihung Ehrung für 3 Plus Solutions zu den Innovativsten Deutschlands / Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar überreicht die TOP 100 Auszeichnung (FOTO)

Lebach (ots) - Glückwünsche an das IT- und Marketingunternehmen 3 Plus Solutions

GmbH & Co. KG aus Lebach für die Auszeichnung mit dem TOP 100 Siegel: Bei der

TOP 100 Preisverleihung auf dem 8. Deutschen Mittelstands-Summit gratuliert

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar Geschäftsführer Marco Schröder und

seinem Team zu ihrem überdurchschnittlichen Innovationsmanagement, das insgesamt

die Wertung "A+" erhalten hat. Die Preisverleihung hat am vergangenen Freitag,

den 23. Juni in Augsburg für alle Mittelständler, die am Jahresempfang das TOP

100 Siegel erhalten haben, stattgefunden. In dem wissenschaftlichen

Auswahlverfahren hat 3 Plus Solutions in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter)

besonders in den Kategorien "Innovationsklima" und "Digitalisierung Champion"

überzeugt.



Marco Schröder, Geschäftsführer der Marketingagentur von 3 Plus Solutions, weiß,

warum Innovationen für Unternehmen so wichtig sind: "Für uns ist Innovation

nicht nur ein gut klingendes Schlagwort. Als innovatives Unternehmen sind wir in

der Lage, unsere Betriebsabläufe, Dienstleistungen und Produkte stetig an den

sich ändernden Marktbedingungen auszurichten. Dadurch können wir schnell und

flexibel auf Veränderungen reagieren, neue Geschäftsfelder entdecken und

kontinuierlich verbesserte Leistungen für unsere Kunden entwickeln. Es ist

schön, dass das auch die Innovationsforscher von TOP 100 erkannt haben und ich

freue mich, dass ich jetzt die Auszeichnung stellvertretend für die ganze Firma

entgegennehmen darf."