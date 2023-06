Airbiquity tritt AWS-Partnernetzwerk bei

Airbiquity OTAmatic nutzt die Leistungsfähigkeit von AWS, um weltweit sichere OTA-Software-Updates mit einer verbesserten Verfügbarkeit der Dienste und einer erweiterten Skalierbarkeit zu liefern. Airbiquity verwendet ein für eine Vielzahl von Mandanten konzipiertes Cloud-Betriebsmodell, um die Dienste für Millionen von Geräten weltweit zu skalieren und verwaltet gleichzeitig die Komplexität von Software-Updates für einzelne und mehrere Zielbereiche. Erstausrüster (OEMs) weltweit können von diesem Ansatz profitieren, indem sie Rückrufkosten reduzieren, die Cybersicherheitsreaktion verbessern und Erweiterungen der Produktleistung und Funktionen über den Verkaufszeitpunkt hinaus bereitstellen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Integration, Bereitstellung und dem weltweiten Vertrieb schafft diese initiative eine attraktive Chance für die wachsende und sich entwickelnde Mobilitätsbranche.

„Airbiquity weiß, wie man OTAmatic mit AWS entwickelt und bereitstellt, da wir dies sowohl für uns selbst als auch für unsere Kunden bereits getan haben", sagte David Jumpa, Chief Revenue Officer von Airbiquity. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AWS, um eine noch größere Gruppe von OEM-Kunden zu erreichen, die eine effiziente, zuverlässige und sichere Lösung implementieren möchten, um ihre Produkte mit den aktuellsten Softwareversionen auf dem neuesten Stand zu halten."

OTAmatic nutzt speziell die Systeme Elastic Load Balancing (ELB), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Managed Streaming für Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) und Amazon CloudFront.

Als Mitglied von APN tritt Airbiquity einem globalen Netzwerk von 100.000 Partnern aus mehr als 150 Ländern bei, die mit AWS zusammenarbeiten, um innovative Lösungen anzubieten, technische Herausforderungen zu meistern, Geschäfte abzuschließen und für gemeinsame Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity ist ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Fahrzeugdienste und ein Pionier in der Entwicklung und Konstruktion von automobiler Telematiktechnologie. Bei der Innovation in der Automobilindustrie ist Airbiquity stets in einer führenden Position und entwickelt die fortschrittlichsten Softwaretechnologien für vernetzte Fahrzeuge und Cloud-Dienste. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Autohersteller und Automobilzulieferer hochgradig skalierbare, überschaubare und sichere Serviceprogramme für Millionen vernetzte Fahrzeuge in über 60 Ländern auf der ganzen Welt eingerichtet. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder beteiligen Sie sich an der Unterhaltung unter @Airbiquity.

