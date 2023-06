Im Februar 2020 markierte Boston Properties zum wiederholten Male bei 147,83 US-Dollar und einer dort verlaufenden mehrjährigen Widerstandsmarke ein frisches Hoch, kam aber im Zuge der Pandemie deutlich unter Druck und stürzte zunächst auf 69,69 US-Dollar ab. Nach einer zwischenzeitlichen Einholung auf 132,11 US-Dollar bis ins Frühjahr 2022 ging es noch einmal kräftig auf 46,18 US-Dollar bis März dieses Jahres abwärts. Nach der nun vollzogenen dreiwelligen Korrekturbewegung bahnt sich durchaus ein zuversichtliches Chartbild in Form eines Doppelbodens im Bereich der aktuellen Jahrestiefs an. Zu Beginn dieser Handelswoche konnte sogar ein regelrechter Kurssprung über die Barriere von 55,30 US-Dollar vollzogen werden, was die Annahme einer Erholung durchaus zulässt.

Gegenbewegung am Anfang