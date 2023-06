Lage bleibt prekär!

Unsere letzte Kommentierung zu Silber an dieser Stelle überschrieben wir mit „Spitz auf Knopf!“. Zum damaligen Zeitpunkt hatte das Edelmetall große Mühe, sich oberhalb von 23 US-Dollar zu halten. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die erhoffte Entspannung blieb jedoch aus, stattdessen wurde es kurzeitig noch einmal prekär.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Nach dem markanten Doppeltop ging es für Silber rasch in den Bereich der ehemaligen Handelspanne. Ende 2022 / Anfang 2023 lief das Edelmetall in den Begrenzungen 24,4 US-Dollar und 23 US-Dollar seitwärts. Die aktuell im Feuer stehenden 23 US-Dollar stellen demnach die untere Begrenzung der ehemaligen Handelsspanne dar. Ein Rücksetzer unter die 23 US-Dollar würde dem Edelmetall weiteres Abwärtspotential in Richtung 22 US-Dollar eröffnen. Hier verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie. Allerdings wäre in diesem Fall auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung des markanten März-Tiefs bei 20 US-Dollar nicht auszuschließen. […]“.



Auf den ersten Blick hat sich in den letzten Wochen nicht sonderlich viel getan. Noch immer steht die wichtige Unterstützung im Bereich von 23 US-Dollar und damit die untere Begrenzung der ehemaligen Handelsspanne (obere Begrenzung wurde damals durch den Preisbereich um 24,4 US-Dollar gebildet) im Fokus. Spannend war die Silberpreisentwicklung dennoch.

Zunächst konnte sich Silber wieder von den 23 US-Dollar lösen und attackierte daraufhin den Widerstandsbereich um 24,4 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Widerstandszone hätte dem Edelmetall noch einmal Aufwärtspotential in Richtung 25 US-Dollar oder gar in Richtung 26+ US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) verschafft. Doch dazu kam es nicht, denn im entscheidenden Moment versagten Silber die Kräfte und es ging wieder abwärts. Der Rücksetzer entwickelte sofort veritable Abwärtsdynamik. Die 23 US-Dollar wurden erneut durchbrochen. Eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 22 US-Dollar drohte. Silber drehte jedoch wieder nach oben ab und ringt derzeit erneut mit den 23 US-Dollar.

Kurzum. Die letzten Handelstage haben gezeigt, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage das Aufwärtspotential des Edelmetalls auf den Bereich von 24,4 US-Dollar begrenzt zu sein scheint. Es bedarf von fundamentaler Seite stärkerer Impulse. Ein Schwächeanfall des Greenbacks wäre ein solcher. Doch aktuell zeichnet sich der US-Dollar eher durch Robustheit aus. Insofern bleibt die Situation für Silber bis auf weiteres angespannt und eine Herausforderung.