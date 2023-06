Gegen Food Waste REWE Group verstärkt langjähriges erfolgreiches Engagement mit Beitritt zum Pakt gegen Lebensmittelverschwendung

Köln (ots) - Im Durchschnitt werden 98 Prozent verkauft - Kooperationen mit

Tafeln und foodsharing



Mit dem heutigen (27.6.) Beitritt zum "Pakt gegen Lebensmittelverschwendung"

verstärkt die REWE Group ihr langjähriges Engagement gegen Food Waste nochmals.

Bereits heute verkaufen die 2.150 PENNY und 3.800 REWE-Märkte im

Jahresdurchschnitt 98 Prozent ihrer Sortimente. Die Lebensmittel, die nicht mehr

verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können, stellen REWE seit

1996 und PENNY seit 2007 kostenlos den bundesweit über 960 lokalen

Tafel-Initiativen zur Verfügung. Ergänzend dazu arbeiten REWE und PENNY

bundesweit mit dem Verein foodsharing e.V. zusammen. Mit dem Beitritt zum Pakt

gegen Lebensmittelverschwendung verpflichtet sich die REWE Group, die trotz der

Kooperation mit den Tafeln und foodsharing verbleibenden Restmengen weiter zu

verringern: um 30 Prozent bis 2025 und um 50 Prozent bis 2030.



"Wir begrüßen den von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir initiierten Pakt

ausdrücklich. Denn, auch wenn wir über Jahrzehnte ein sehr effektives System im

Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung aufgebaut haben, möchten wir dieses

weiter optimieren. Die verbleibenden Mengen werden wir in erster Linie über den

Ausbau der Kooperationen mit den Tafeln und vergleichbaren Einrichtungen noch

weiter verringern. Ein ambitioniertes Ziel in Anbetracht einer Verkaufsquote von

durchschnittlich 98 Prozent und einer bereits jetzt schon sehr hohen

Kooperationsdichte unserer REWE und PENNY-Märkte", so Dr. Daniela Büchel,

Mitglied des Vorstands der REWE Group - Human Resources und Nachhaltigkeit. Doch

die REWE Group ruhe sich nicht auf den Erfolgen auf: "Wir kämpfen um jedes

einzelne Produkt, das nicht in der Tonne landet."