Neue Zielvereinbarung / EDEKA-Verbund intensiviert Engagement für Lebensmittelwertschätzung

Hamburg (ots) -



- EDEKA-Verbund unterzeichnet Zielvereinbarung zur Reduzierung von

Lebensmittelabfällen

- Selbstverpflichtung mit Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

(BMEL) und weiteren Handelsunternehmen

- Ziel: vermeidbare Lebensmittelabfälle bis 2030 um 50 Prozent reduzieren



Seit Jahren setzt sich der EDEKA-Verbund für die Wertschätzung von Lebensmitteln

ein. Ein Großteil der Lebensmittelabfälle in Deutschland entsteht laut

Statistischem Bundesamt 2022 dabei in privaten Haushalten (59 Prozent). Der

gesamte deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist nur für sieben Prozent der

Lebensmittelabfälle verantwortlich. Jetzt baut der EDEKA-Verbund, zu dem auch

Netto Marken-Discount gehört, sein Engagement noch weiter aus: Im Zuge des

Dialogforums Groß- und Einzelhandel unterschreibt EDEKA-Vorstandsmitglied Claas

Meineke am 27. Juni 2023 zusammen mit weiteren Handelsunternehmen eine

Vereinbarung mit Bundesminister Cem Özdemir im BMEL in Berlin. Ziel der

gemeinsamen Verpflichtung ist es, die Lebensmittelverluste weiter zu reduzieren

und zu einem verantwortungsvollen Ressourcenumgang beizutragen.