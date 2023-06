Food Waste stoppen Lidl und Kaufland unterzeichnen "Pakt gegen Lebensmittelverschwendung" (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Lidl und Kaufland sowie weitere Branchenteilnehmer im Schulterschluss für

Maßnahmen zur Lebensmittelrettung

- "Pakt gegen Lebensmittelverschwendung" stellt finales Ergebnis des vom

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ins Leben gerufenen

Dialogforums Groß- und Einzelhandel dar

- Lebensmittelabfälle sollen wirksam reduziert werden



Die Handelssparten der Schwarz Gruppe, Lidl und Kaufland, haben heute gemeinsam

mit dem BMEL, dem Handelsverband Lebensmittel (BVLH) und weiteren

Branchenvertretern in Berlin einen "Pakt gegen Lebensmittelverschwendung"

geschlossen. Dieser umfasst eine Reihe überprüfbarer Vereinbarungen, etwa eine

Verpflichtung zum Ausbau der Weitergabe von noch verzehrfähigen Waren an

gemeinnützige Organisationen. Darüber hinaus werden die beteiligten

Branchenvertreter marktintern sowie an den Schnittstellen zu Lieferanten und

Kunden weitere Wahlpflichtmaßnahmen umsetzen. Der Maßnahmenerfolg wird durch das

Thünen-Institut evaluiert.