Göttinger Software-Hersteller SCHUMANN feiert 25-jähriges Jubiläum mit Kreditmanagement Konferenz

GÖTTINGEN (ots) - Seit der Gründung 1997 hat sich SCHUMANN von einem kleinen

Start-up mit drei Mitarbeitern zu einem internationalen Branchenführer für

Kreditrisikomanagement entwickelt. Diese 25-jährige Erfolgsgeschichte feierte

der Software-Hersteller mit einer Konferenz und Jubiläumsfeier in Göttingen.

Rund 200 geladene Gäste aus dem In- und Ausland, nutzten die Gelegenheit zum

branchenübergreifenden Austausch.



Unter dem Motto "25 years - The SCHUMANN Experience" feierte das Unternehmen am

15. und 16. Juni 2023 sein 25-jähriges Jubiläum mit einer Konferenz und einer

Jubiläumsfeier in Göttingen. Am zweiten Tag fanden vertiefende Workshops statt.

Rund 200 Teilnehmer, hochkarätige Experten, Branchenführer und Praktiker aus

Deutschland und England nutzten nach drei Jahren Corona-bedingter Pause die

Möglichkeit zum persönlichen Austausch.