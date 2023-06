METRO Deutschland unterzeichnet Pakt gegen Lebensmittelverschwendung / Vereinbarung mit nachhaltigem Hebel

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- METRO Deutschland sowie 13 weitere Unternehmen aus dem Lebensmittelgroß- undEinzelhandel unterzeichnen eine gemeinsame Vereinbarung zur Reduzierung vonLebensmittelabfällen mit Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL).- Ziel dieser Vereinbarung ist es, Lebensmittelabfälle im eigenen Unternehmenbis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent zu verringern.- Mit der Unterzeichnung bekennen sich 13 Unternehmen aus dem Lebensmittelgroß-und Einzelhandel, darunter METRO Deutschland, zu definiertenReduzierungsmaßnahmen.- Bundesminister Cem Özdemir betont, wie wichtig es für das BMEL ist, sich mitfreiwilligen Handelsunternehmen zusammen zu schließen, um durch den Pakt, fürmehr Transparenz in Sachen Lebensmittelverschwendung zu sorgenMETRO Deutschland sowie 13 weitere Unternehmen aus dem Lebensmittelgroß- undEinzelhandel haben heute in Berlin eine Vereinbarung mit Bundesminister CemÖzdemir zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen unterzeichnet: Die Unternehmenverpflichten sich gegenüber dem Bundesministerium für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL), Lebensmittelabfälle bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030um 50 Prozent zu verringern. Unterstützt werden die Unternehmen hierbei durchden BVLH (Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels). METRO setzt mit derUnterzeichnung die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens konsequent fort."Wir haben bereits seit vielen Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen gegenLebensmittelverschwendung etabliert. Dennoch ist es unser Ziel, hier noch besserzu werden, auch wenn das keine leichte Aufgabe ist", so Martin Schumacher, CEOMETRO Deutschland. Seit 2019 beteiligt sich METRO Deutschland am Dialogforum fürden Groß- und Einzelhandel, in dem konkrete Maßnahmen zur Reduzierung derLebensmittelabfälle im Handel diskutiert und in den Unternehmen umgesetztwerden. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung am 27. Juni 2023 mit demBundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, erklärt sich METRODeutschland zur Fortführung erprobter Maßnahmen sowie zur Umsetzung neuerLösungen bereit, die zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen führen werden.Bestandteil der Vereinbarung sind für alle unterzeichnenden Unternehmenverpflichtende Maßnahmen sowie weitere Wahlmaßnahmen - alle mit dem Ziel, dasspezifische Reduzierungspotenzial von Lebensmittelabfällen zu heben.Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir zeigt sich erfreut:"Der Handel und mein Ministerium haben sich zusammengetan, um die