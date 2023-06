ViewLift treibt die Einführung von LIV Golf+ auf LG Smart TVs für die kommenden Valderrama und London Turniere voran

NEW YORK, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ – ViewLift, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Streaming- und Over-the-Top (OTT)-Lösungen, freut sich, die Einführung neuer Funktionen für die erstklassige LIV Golf+ Smart TV-App bekanntzugeben. Darüber hinaus wird die App rechtzeitig zu den LIV Golf Turnieren in Spanien (Valderrama, 30. Juni bis 2. Juli) und London, Großbritannien (Centurion Club, 7. bis 9. Juli) weltweit auf LG Smart TVs zur Verfügung gestellt und ist die erste Live Golf App auf der LG Plattform.

„LIV Golf bietet großartige Videoerlebnisse, die sowohl die Sehgewohnheiten bestehender Golffans verbessern als auch neue Anhänger für diesen großartigen Sport gewinnen", sagte Will Staeger, Chief Media Officer, LIV Golf. „Wir wussten, dass innovative Videodienste ein entscheidender Faktor bei der Gewinnung neuer Fans sein würden, und wir haben uns für ViewLift entschieden, weil wir darauf vertrauten, dass sie in Windeseile neue Produkte auf den Markt bringen und innovativ sind. ViewLift hat dieses Versprechen eingelöst und bietet OTT- und Web-Erlebnisse, die so flexibel sind, dass sie neue und langjährige Golf-Fans gleichermaßen ansprechen. Wir freuen uns, dass Besitzer von LG Smart TVs die ganze Action aus London und Valderrama genießen können."