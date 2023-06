Christine Lagarde heute mit erstaunlichen Aussagen bei der Notenbankerkonferenz im portugiesischen Sintra: die EZB werde die Inflation bekämpfen, "komme was wolle". Das erinnert an Draghis "whatever it takes" zur Rettung des Euros (im Jahr 2011). Damit machte Lagarde klar, dass die EZB auch eine Rezession in Kauf nimmt, um die Inflation nach unten zu kriegen - und das in einer Phase, in der die Wirtschaft der Eurozone bereits im Sinkflug ist! An der Wall Street heute nach der gestrigen Schwäche wieder steigende Kurse - vor allem die gestern abverkauften Tech-Werte mit Aufwind. Heute überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA - und damit bleibt ein Rätsel: warum sinkt die Nachfrage trotz stark gestiegener Zinsen nicht? Für die Notenbanken bedeutet das: die Zinsen müssen lange hoch bleiben oder weiter steigen.. Hinweise aus Video: 1. Lagarde: Bekämpfen mit Zinsen Inflation, „komme was wolle“ 2. China: „Verlorenes Jahrzehnt" - – Rufe nach Stimuli werden lauter..

Das Video "EZB: Lagarde - Kampf gegen Inflation "komme was wolle"!" sehen Sie hier..