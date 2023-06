NORMA unterzeichnet Zielvereinbarung des Landwirtschaftsministeriums im Kampf gegen Lebensmittelabfälle / Konsequente Maßnahmen des Discounters und Reduzierung um 50 Prozent bis 2030 geplant (FOTO)

Nürnberg (ots) - Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA hat die

"Zielvereinbarung Groß- und Einzelhandel zur Reduzierung von

Lebensmittelabfällen" bei einem feierlichen Akt in Berlin unterzeichnet. Das

Papier des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sieht vor,

dass Lebensmittelabfälle im Bereich des Handels bis 2025 um 30 Prozent und bis

2030 um 50 Prozent reduziert werden. Damit verpflichtet sich NORMA freiwillig

dazu, konkrete Reduzierungsmaßnahmen einzuführen und diese konsequent

nachzuweisen.



NORMA setzt Kampf gegen Ressourcenverschwendung fort





"Zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels der Agenda 2030 und in Umsetzung derNationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung sind aktiveBeiträge aller Akteure notwendig." Dieser entscheidende Satz der nununterzeichneten Zielvereinbarung unterstreicht, was der Lebensmittel-DiscounterNORMA bereits seit Jahren lebt. Als aktiver Teil der Gesellschaft übernimmt dasUnternehmen Verantwortung und implementiert klare Schritte, um dieLebensmittelverschwendung zu reduzieren.So wurde in der Vergangenheit die Kooperation mit regionalen Tafeln ausgebaut,um übrig gebliebene Lebensmittel schnell und unbürokratisch an bedürftigeMenschen weiterzugeben. Genau diese Art der Zusammenarbeit sieht auch das Papierdes Landwirtschaftsministeriums vor. NORMA verpflichtet sich, künftig anmindestens 90 Prozent aller Standorte eine auf Dauer angelegte Kooperation zurWeitergabe von noch verzehrfähigen Lebensmitteln zu etablieren.Da die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung auf vielen Ebenenvorangetrieben werden kann, benennt das BMEL gemeinsam mit NORMA weitereBereiche, in denen der Discounter künftig Stellschrauben drehen wird. Geplantsind Maßnahmen an der Schnittstelle zu den Produzenten und Lieferanten, im Marktselbst und in der Kommunikation gegenüber den Kundinnen und Kunden. Auch dieWeitergabe nicht mehr marktgängiger beziehungsweise überschüssiger, aber nochverzehrfähiger Lebensmittel soll verbessert werden. In diesen vier Dimensionenwird NORMA künftig verstärkt Potenziale aufdecken und ausschöpfen. Immerhin -das ergeben Zahlen einer Befragung - wurde die Summe der Lebensmittelabfälle2020 im Handel insgesamt auf rund 800.000 Tonnen geschätzt."Zu gut für die Tonne"Die jetzt unterzeichnete Zielvereinbarung markiert einen wichtigen Meilensteinauf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Entstanden ist sie aus einemBMEL-Dialogforum, dem sich NORMA bereits vor Jahren angeschlossen hat. Unter demMotto "Zu gut für die Tonne" wurden eine bundesweite Initiative gestartet, ersteMaßnahmen umgesetzt und Prozesse optimiert. Der Nürnberger Discounter war vonBeginn an dabei und wird auch weiterhin intensiv daran arbeiten, dieEinkaufspolitik noch moderner und nachhaltiger zu gestalten - immer mit demgemeinsamen Ziel vor Augen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.