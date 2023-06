JA Solar erhält Top Brand PV Preis für den europäischen Markt von EUPD Research

Peking (ots/PRNewswire) - PEKING, 27. Juni 2023 /PRNewswire/-- Am 14. Juni

erhielt JA Solar vom EUPD Research an seinem Stand mit dem CEO von EUPD

Research, Markus A.W den Top Brand PV Preis für den europäischen Markt. Hoehner

und Jin Baofang, Vorsitzender von JA Solar, nehmen beide an der Preisverleihung

teil.



Top-Marke PV wird von der weltbekannten maßgeblichen Forschungsinstitution EUPD

Research ausgezeichnet, genießt einen hervorragenden Ruf in der weltweiten

Fotovoltaikbranche und ist ein Beweis für die hohe Glaubwürdigkeit der Marke PV.

Mit umfangreichen Recherchen über Installateure und Distributoren in

verschiedenen PV-Märkten weltweit wählt EUPD Research herausragende Unternehmen

in Bezug auf Sichtbarkeit, Kundenzufriedenheit, Auswahl der Kunden und

Vertriebsreichweite aus, bevor sie den Top Brand PV Preis vergeben.