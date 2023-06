Handelsverband kritisiert geplante Mehrweg- und Rücknahmepflicht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das vom Bundesumweltministerium angestrebte neue Verpackungsgesetz stößt beim Handelsverband Deutschland (HDE) auf deutliche Vorbehalte. Die geplante Mehrwegangebots- und Rücknahmepflicht für alle Getränkeverpackungen erfordere nicht nur umfangreiche Umbauarbeiten in den Geschäften, teilweise müsse auch eine komplett neue Logistik aufgebaut werden, sagte HDE-Geschäftsführerin Antje Gerstein dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe)."Kurzfristig wird das nicht umsetzbar sein." Zudem sei es "nicht nachvollziehbar, weshalb die Bundesregierung jetzt mit einem solch umfangreichen Vorschlag vorprescht, wo wir doch gerade in umfassenden Verhandlungen auf europäischer Ebene zur EU-Verpackungsverordnung sind, in der genau diese Themen verhandelt werden", sagte Gerstein weiter. Die Bundesregierung habe dem HDE zugesagt, nicht tätig zu werden, bevor die EU-Verhandlungen abgeschlossen seien.Nun trage die Regierung selbst zu einer Fragmentierung des EU-Binnenmarktes bei. Die Gesetzesvorschläge müssten bei der EU-Kommission angezeigt werden. "Dort wird man über dieses einseitige Vorpreschen Deutschlands nicht amüsiert sein", sagte Gerstein."Wieder wird hier einem Flickenteppich Vorschub geleistet, anstatt sich um die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Standortes zu kümmern." Deutschland sei schließlich keine Insel. "Unsere Wirtschaft und das ganze Land profitiert von der großen Errungenschaft eines EU-Binnenmarktes in einmaliger Weise", so die HDE-Geschäftsführerin.